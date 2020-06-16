【市前重點睇】道指倒升157點　港股外圍飆500點

●美匯指數跌至96.7，港匯高見7.7502，離岸人民幣(CNH)升至7.0667，美元兌日圓處107.49，歐元漲至1.1336，英鎊高企1.2633。金價報1,726美元。布油見39.72美元，紐油升至37.26美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲近500點。

●美國聯儲局周一宣布進一步擴大刺激規模，將開始通過二級市場公司信貸工具(SMCCF)啟動購買個別的企業債。

●聯儲局啟動中小企借錢計劃，促銀行放貸。

●聯儲局主席鮑威爾周二和周三(16及17日)出席國會聽證會時料傳達有關美國經濟和新冠肺炎疫情的警示信息，普遍預期他在聽證會上的發言將與他在6月10日貨幣政策會議後的總體悲觀評論相一致。

●美國10年期國債孳息率升1.81點子，報0.7215厘。

●港股ADR指數收報24,049點，升273點或1.14%。

●即月恒生指數夜期收報24,093點，升391點，高水316點，成交33,180張。

●紐約8月期金收報每安士1,727.2美元，跌10.1美元或0.6%。

●紐約7月期油收報每桶37.12美元，升0.86美元或2.37%；布蘭特8月期油收報每桶39.72美元，升0.99美元或2.56%。

●歐盟對中國的出口補貼措施予以反制。

●外幣流失！內地5月外匯佔款減112億人幣，連跌4個月。

●中國商務部稱，中短期內外貿將承壓，全球疫情和經貿形勢不確定性很大，2020年全年外貿下行壓力加大。

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