【樓民熱話】香港掀賣樓移民潮！年底樓價勢冧？

去年社會事件至今，移民是香港社會的熱門話題之一。尤其是公布修訂「港版國安法」之後，無論移民顧問的查詢熱線，還是網絡搜尋器的移民查詢都門庭若市。目前的問題是，舉棋不定的香港人會將移民付諸實行，還是繼續口裏說移民、身體繼續留在香港搵食？

最近愈來愈多迹象顯示，新一輪移民潮經已爆發。除了香港本地人，更令人憂慮的是外籍人士，該批人的劈價幅度更狠、更決絕，對樓價的衝擊更大。相對於港人對香港的依戀，香港只是外籍人士的人生中轉站，眼見近年經濟愈變愈差、未來難以搵食，外籍人士自然是走得快好世界。

正所謂「口講無憑」，以下將由數據、個案印證。香港兩大地產代理行之一的美聯物業早前指出，上月底公布「港版國安法」至本月3日，不足兩周內，其公司網站錄得的減價盤數量激增5成，佔網盤總數比例由約2.1%增至約3.2%，反映減價賣樓的業主趨升。

另世紀21奇豐廖振雄早前指，西貢本月的二手交投增約1倍，當中逾5成屬外籍業主，皆因他們的議幅幅度增至15至20%。當中大網仔威都別墅全幢相連屋的外籍業主，曾開價約3,800萬元，近日累減800萬以3,000萬元售出，做價更比市價低約兩成。

賣自住樓移民的個案不勝枚舉，最近更連「一舖養三代」的地舖，也成為套現目標。有醫生業主為了移民，減價950萬沽出筲箕灣地舖套現1,250萬元，減幅高達43%。另深水埗福榮街有一個地舖減價逾4成，以890萬港元沽，比市價低兩成，最特別是業主要求新買家在20天內支付現金完成交易，何其急也？

至於為甚麼年底的樓價會更平？原因好簡單，樓市交投臨近年底及農曆新年前後，向來都買賣兩閒，業主想賣樓自然有折讓。大家可以透過差估署的私人住宅售樓指數圖表(圖二)得出上述的結論，每逢樓價調整的年份，年底的樓價一定低過年初。

該圖表更有另一層玄機，就是過去12年香港樓市出現過4次升浪，但是升幅一次比一次低。首先是2008年的12月升至2011年的6月，期內樓價升幅約8成；然後是2012年1月升至2015年9月，升幅約7成；再來是2016年3月升至2018年7月，升幅45%；最新一次是2018年12月升至2019年5月，升市僅約半年，升幅更只得1成，樓價無力向上的趨勢明顯。究其原因，當然是樓價太貴，港人難以負擔。

而今年香港身處地緣政治風暴中心，正所謂君子不立危牆之下，明知前方兇險萬分，樓價又難再大升，何必急於入市買樓。而對一心想移民的港人來說，現時趁高位沽樓不失為套現時機，否則若局勢進一步轉壞而觸發人踩人的沽貨潮，移民「盤川」勢必大縮水。

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東網財經專欄作者 林南冧

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