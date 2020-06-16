【外匯點評】中信銀行：日圓或再走強

上周初評級機構標準普爾把日本主權債信貸評級展望，從正面下調至穩定，因日本增加支出以緩解新冠疫情大流行的影響，令財政的不確定性增加。經濟數據方面，日本5月機械工具訂單按年銳減52.8%，按月下跌8.7%。而今年首季度實際GDP修正後按年萎縮2.2%，顯示日本四年半來首次陷入衰退，即連繼兩季出現經濟萎縮。市場憂慮新冠肺炎疫情將再度惡化，全球經濟前景不明朗，避險情緒升溫，避險貨幣日圓曾升至高位106.60美元。

美國聯邦儲備局議息後維持聯邦基金利率在0至0.25厘不變，會後聲明指直至2022年都不會加息。同時表示將繼續購買資產的行動，目標是每個月買入800億美元的國債，以及400億美元的按揭抵押證券，亦會繼續提供大規模的隔夜及定期回購協議操作。美國5月最終需求生產物價指數按月上升0.4%，好於市場預期；而上周首次申領失業救濟人數為154.2萬，連續10周減少，但數字仍較大蕭條時期最差，美滙指數曾跌至跌至3個月低位95.75。

本周日本央行將公布利率決議，市場預期維持利率不變。另一個市場關注焦點，是美國聯儲局主席鮑威爾將於周二(16日)及周三出席國會參眾兩院委員會聽證會，發表對經濟前景的看法。此外，美國周二將公布5月零售銷貨值，數據將反映美國民眾的消費情緒有否好轉。而隨着美國愈來愈多州份重啟經濟，引發市場憂慮出現第二波疫情，令市場預期避險貨幣日圓或有機會升至105.50美元。

中信銀行(國際)

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626