【專家點評】古勝：中國鐵塔穿底的話　下一支持在…

港股隨外圍大跌，尋日挫逾500點，收報23,776點，成交金額達1,280億元，短線如果唔可以重上23,800點關口，恒指上落波幅可能要下移一級。

其實，在有效疫苗面世前，疫情沒完沒了已經是意料中事！因此，是次用第二波疫情作為跌市原因好明顯係藉口，真正原因可能係獲利盤套現、推行港版國安法及中美關係惡化等等，但誰又能說得清楚？作為散戶，未有貨者不如就企定定，唔好亂撈底，等跌定再入市；有貨者又唔想低位沽貨，最好做少少對沖。

純技術走勢來睇，該股形態似足大型頭肩頂，跌穿頸線後，有機會跌至1.2元才有支持，故短期宜先觀望是否穿底，一旦破底而下，且別心急撈貨，等落到接近1.2元水平再考慮是否伸出「友誼之手」博反彈！

東網財經專欄作者 古勝

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