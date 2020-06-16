亞洲股市：日股報復式反彈逾600點　韓澳股皆升

美國聯儲局宣布進一步擴大刺激規模，美股三大指數收升；亞洲主要股市出現報復式反彈。

日本日經225指數大幅高開381點或1.7%，報21,912點，之後升幅再擴大至677點或3.1%，至22,208點。

個股方面，日本軟銀升近2%。外電報道，其正考慮出售T-Mobile美國公司股票，作為出售約410億美元資產的一部分，其計劃透過私募或公開發行方式出售部分股份。據悉，上月已有消息指軟銀即將達成一項協議，出售其持有T-Mobile公司價值約200億美元的股票。

據外電引述消息指，日本最快將於6月底准許前往越南的旅行。另外，日本4月所持美國國債減少57億美元，至1.27萬億美元，仍是美國第一大債權國。

大行美國銀行預計，日本央行可能在政策會議中暫停採取行動，或提升對新冠肺炎疫情的貸款機制，但將保持利率和風險資產購買目標不變。

南韓首爾綜合指數亦高開60點或近3%，報2,091點，其後升至2,101點，升71點或3.5%。

南韓副財長Kim Yongbeom稱，金融市場可能再次出現波動，因波動性增加，將密切關注市場，在必要時會採取穩定市場的措施，而愈來愈多散戶進入股市，或導致市場波動性加劇。

澳股先跌後升，並一度漲190點或3.2%，報6,020點。

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