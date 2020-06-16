【專家點評】林嘉麒：大市健康調整以疫情作藉口

投資市場以疫情第二波為由沽貨，大市出現調整，「市場」真的是擔心疫情會再度擴散嗎？還是在擔心早前升幅過多，以此作為藉口作健康調整呢？筆者認為是後者。環球第一輪疫情，影響全世界停工封城封關。第二輪疫情再度爆發，確實值得關注，亦要憂慮社會大規模爆發的可能。不過，各國在第一輪疫情的經驗下，及比較現時對抗疫情的裝備，不論是實際的防疫裝備及核酸測試，尤其是外國的防疫意識已大大提高或增加，再加上各國央行派錢救濟。如果市場是在擔心，現階段疫情要再次大爆發，憂慮情況似是第一波時這個震撼性的話，機會是非常低。當然，世事無絕對，也不能排除病毒變種再侵害人類。

從另一角度看，以指數比較，情況就需要憂慮了。以道指為例，疫情首輪由27,500至28,000，跌到25,600水平，最惡劣情況見過18,213。及後，由於美聯儲無限QE，道指由低位反彈，上星期最高見過27,580，相等於疫情爆發的初期。以道指比較，上周的27,580似乎比疫情初段更樂觀了，甚不合理。事實上，近月升勢一路以來，是投資者自我感覺良好，明明2020年經濟差，企業盈利大倒退，投機者卻朦著眼說我們眼看2021或之後，在疫情過後，經濟增長大反彈的樂觀看法，看來美股要調整，也不意外。

香港資金面方面，港元持續強勢。金管局上周六之前連續六日出手干預，創2014年以來最長干預周期。上周六，港元再度觸發聯繫匯率機製下的「強方兌換保證」，金管局向市場沽出14.34億港元，本月以來連續第10次入市干預。港元強勢的原因，一方面是新股網易、京東等中概股回歸帶動資金需求，另一方面是港元美元利差再度走闊，為套利活動打開空間。筆者相信後者是港元持續轉強的主因，美股早前高處不勝寒，短線上望空間有限，惟港元美元利差交易闊，套利活動有數可為，穩賺的套利交易遠比投資股市更吸引。

至於港股，昨日(15日)受美期在亞洲時段愈跌愈急影響，初段失守24,000，及後不單止收復24,000，更曾反彈至24,200水平。惟美期急跌下，連上周五的低位23,895也要跌穿，一度穿過23,700點，最後收市23,776點。以高低位比較，恒指走勢已向下移，走勢轉弱。以點數計，已回落至6月1日收市的水平，只要再跌多兩百點，就會回補6月1日的上升裂口，裂口介乎23,089至23,539。5月份，恒指下旬有兩日低位出陽燭，一是5月25日的，二是5月29日。前者低位22,519，後者低位22,781。兩個位置可視為23,000後的重要支持。當然，假如周一的下跌，可以在今日(16日)回上50天線水平(24,019)的話，同時守得住周一低位23684的話，也不能排除恒生指數短期反彈。確實，恒生指數月尾開始游走於50天移動平均線上下1,000至2,000點，假如昨日(周一)是第一日向下行的話，相信下行1,000點是合理的波幅吧。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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