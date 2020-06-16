【港股開市】恒指飆541點　騰訊漲逾3%

美國聯儲局擴大刺激措施，市場情況轉趨樂觀。港股開市跟隨外圍飆541點或2.28%，恒生指數報24,318點；國企指數高開205點或2.13%，報9,861點。

騰訊飆3.6%報449.4港元，貢獻恒指88點。阿里巴巴升2.1%報211.2元；美團點評升2.8%報164元；小米集團升2.7%報12.8元。

其他重磅藍籌股全線上升，友邦保險升2.6%；中國移動升2.1%；香港交易所升2%；滙豐控股及建設銀行升1.9%；中國平安升1.2%。

地產股做好，新鴻基地產、長實及九龍倉置業齊升2.8%；新世界發展升2.6%；領展升2.5%；信和置業及恒基地產升2.4%。

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