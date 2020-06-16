【旅業蕭條】聯合航空料第二季總銷售額下挫88%

美國聯合航空預期，第二季總銷售額將下挫88%。對於第三季，公司預計其每日現金消耗率，將從第二季的約4,000萬美元，減至每天約3,000萬美元。

如計及45億美元的政府貸款，聯合航空料於9月30日的總流動資金將達至170億美元。當中包括20億美元循環信貸額度下的可用資金。公司為進一步緩衝其流動性，擬透過其前程萬里飛行計劃(MileagePlus Program)而獲得50億融資。如成功獲批，冀透過可用的航班位、登機閘口飛行路線作為抵押。

目前為止，公司指在第二及第三季仍在預訂新機票的數量較取消機票的數量為多，但由於預計年度需求將於10月1日下降，屆時政府對航空公司僱員的薪資援助將會用光。

此前，公司透露已簽署出售多達2,800萬股普通股的協議。

聯合航空目前尚有數千名員工正在休假。雖然公司已獲得政府援助，但早前仍警告將於9月後裁員。

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