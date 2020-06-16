港股格局：黃偉豪籲炒股不炒市

恒指周二(16日)高開超過500點後，升幅進一步擴大。中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，現時大市是頗大波幅的大上大落，投資者若專注捕捉指數上落，較易「估錯邊」，例如近日投資者因擔心中美可能出現第二波疫情而下跌，但隨即因美國聯儲局周一宣布買企業債而炒上。

惟他指，聯儲局買企業債的消息早在3個月之前已提過會做，現時只是交代多一點詳情，就像政府宣布派錢後，之後再公布多一些詳情。

市場借不同消息炒上炒落，投資者要捕捉大市不易，還不如炒股不炒市。當中，他認為具高增長潛力的新經濟股值得留意，包括軟件即服務(SaaS)和互聯網醫療相關股份近期依然獲資金流入，相信捕捉它們的走勢較捕捉大市單日升跌容易。

大市方面，他預期恒指在23,500點水平有支持，向上留意能否突破24,800點，若成功突破，目標上望25,300點。

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