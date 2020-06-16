果粉注意！傳Apple正開發可摺疊iPhone

蘋果公司(Apple Inc.)著名爆料者兼分析師Jon Prosser透露，Apple正在開發一款可摺疊的iPhone原型機，特色是其兩個獨立的顯示屏是通過鉸鏈連接，與三星Galaxy Fold只有一塊屏幕不同。

Prosser於社交網站爆料，指該新款可摺疊iPhone在設計上與iPhone 11差不多，機身都是採用圓潤的不銹鋼邊框，並無「劉海」，顯示屏外側有「小額頭」用作Face ID。

Prosser又稱，雖然新款可摺疊iPhone採用兩個獨立的顯示屏，但連接得相當完美，展開時並非像將兩個手機貼在一起。但認為該款可摺疊iPhone於今年上市的可能性不大。

雖然目前還未有消息證實Apple可能會在何時開發出可摺疊的iPhone，但公司對可摺疊技術已進行大量研究。自2017年以來，已有傳Apple一直在研究可摺疊設備，並且美國專利商標局公有其一份可摺疊顯示屏的專利申請。一年後，Apple獲得第二項具有柔性鉸鏈的可摺疊iPhone設計專利。

在2020年3月的一項專利中描述了一種設備，該設備的特點是兩個獨立的顯示器連接在一起，以創建一個單一的可彎曲的設備與鉸鏈。

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