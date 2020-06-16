【專家點評】麥嘉嘉：微盟具騰訊概念　值得留意

美國多州上周確診個案創新高，加上美聯儲局鮑威爾早前講話反映了美國經濟比想像中更差，聯儲局維持近零息至2022年，顯示聯儲局認為美國經濟出現V形反彈的機會不大，預測今年底失業率仍達9.3%，美國GDP將收縮6.5%。經濟增長緩慢，失業率高企，再加上美股估值偏貴，標指市盈率23.8倍，較2000年以來平均市盈率高31%，調整屬合理。聯儲局周一公布透過「二級市場公司信貸計劃」(Secondary Market Corporate Credit Facility)，於二級市場購買個別公司債券，令美股周一由跌轉升。投資者可趁每次調整吸納美國新經濟，新科技包括雲計算，人工智能等相關股份。

中國國家統計局公布，5月份，社會消費品零售總額同比下降2.8%，降幅比上月收窄4.7個百分點，遜於市場預期的跌2%；首五月全國固定資產投資同比下降6.3%，遜於市場預期的5.9%降幅；中國經濟數據走弱，料傳統銀行及保險板塊走勢持續疲軟。中國統計局表示次季經濟能否轉正要看6月份恢復情況。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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