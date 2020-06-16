異動股：傳華府允美企與華為合作　中興彈一成

報道指，多名業界人士稱，不應視修改規定為美方應對華為問題的決心有變。而由於美企不確定哪些技術或資訊可以與華為分享，部分公司工程師未有參與制訂5G網絡標準的會議，令華為獲更大話語權。

商務部長羅斯其後表明，美國不會放棄全球創新領導地位，而商務部致力鼓勵國內業界參與，倡導美方技術成國際標準，保護國家安全及外交政策利益。美國去年以國家安全為由，將華為列入實體清單，限制企業向華為出售美國產品及技術。

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