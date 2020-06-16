異動股：傳華府允美企與華為合作 中興彈一成
2020年06月16日 10:14
東網電視更多新聞短片
英國傳媒周二(16日)引述消息報道，美國商務部及其他政府部門已批准修改規定，允許美企與中國科技巨企華為合作制訂5G網絡標準，正等待華府發布《聯邦公報》。商務部長羅斯證實消息。受相關消息刺激，周二內地電訊設備股做好，其中中興通訊(00763)股價現急升一成，報22.45元，成交已逾3.3億元。
報道指，多名業界人士稱，不應視修改規定為美方應對華為問題的決心有變。而由於美企不確定哪些技術或資訊可以與華為分享，部分公司工程師未有參與制訂5G網絡標準的會議，令華為獲更大話語權。
商務部長羅斯其後表明，美國不會放棄全球創新領導地位，而商務部致力鼓勵國內業界參與，倡導美方技術成國際標準，保護國家安全及外交政策利益。美國去年以國家安全為由，將華為列入實體清單，限制企業向華為出售美國產品及技術。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！