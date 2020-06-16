信不信由你！專家警告美元兩年內或崩跌35%

耶魯大學高級研究員、摩根士丹利亞洲前主席羅奇(Stephen Roach)接受外媒訪問時警告，全球政局變化加上美國預算赤字龐大，將引發美元大跌。他預計，美元兌其他主要貨幣匯價可能下挫35%，粗略估計美元崩跌將在接下來一、兩年內發生，甚至更長時間，投資者不應忽略風險。

羅奇稱，美國經濟長期以來一直受嚴重的宏觀失衡困擾，國內儲蓄率極低，經常帳長期赤字，故相信美元將會非常急劇地下跌。隨着未來幾年財政赤字擴大，情況將變得愈來愈糟糕。此外，美國正在去全球化，與全球其他地方「脫鈎」，成為「致命組合」。

他補充，美元下跌對美國金融資產造成負面影響，自海外進口更多成本更高的外國商品，或推升通貨膨脹。最令他擔心的是，美元可能引發類似上世紀70年代末的滯脹危機，當時美國物價急劇上升，但經濟增長停滯受阻。

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