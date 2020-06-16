【外匯點評】熊俊傑：歐元不宜高追　咩位建淡倉？

聯儲局會昨日開始通過二級市場企業信貸工具購買企業債，是聯儲局為應對新冠疫情經濟影響宣布的九個緊急貸款計劃之一，規模為2,500億美元。此前，聯儲局在疫情期間只推出了緊急貸款工具以購買交易所交易基金(ETF)。局方透露，購買策略會根據一個內部的美國企業債市場指數進行操作，惟發言人不願公開指數成份。

市場反應正面，昨晚(15日)美國三大股票指數上揚，美匯指數下跌。顯然投資者的風險情緒有所緩和。歐元兌美元(EUR/USD)由上周低點1.1212開始反彈，今晨仍維持升勢，迫近1.1350阻力。

技術上，歐元由上月中旬至今已展開了4.6%的升浪，由1.09附近至1.14。於1.1350至1.1400區間形成雙頂，RSI與匯價背馳，如今次上試阻力失敗，並跌穿1.1250，將形成頭肩頂形態，屬利淡；因此，目前不宜高追。反而，可考慮於1.1350至1.1400區間建淡倉，下方目標1.1250及1.1130。

香港時間今晚8時30分及10時正，分別會有美國零售銷售數據公布及聯儲局主席鮑威爾於國會作聽證，有可能成為匯價轉向的催化劑。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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