唔只吹水咁簡單！WhatsApp推數碼支付功能

外電報道，Facebook周一(15日)宣布，在旗下WhatsApp的消息服務中添加了數碼支付功能，該服務先在巴西開始，並計劃未來在全球推出。

Facebook表示，巴西的WhatsApp用戶可以使用加密的移動消息服務來匯款或進行購買，

這標誌着領先社交網絡上使用的支付平台首次被整​​合到WhatsApp中。

該公司指出，用戶將能夠在不離開聊天室的情況下進行匯款或從當地企業購物。報道指，WhatsApp上的數碼支付將綁定到信用卡或借記卡上，並且交易將需要特殊的識別碼或指紋驗證，用戶可以免費進行匯款或付款，但會向企業收取的處理費與通常用於信用卡交易的處理費。

市場研究機構Statistica的數據顯示，WhatsApp每月在全球的用戶超過15億。

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