A股快報：疫情第二波源自三文魚？水產股個別發展

北京連日新增多宗本土新冠肺炎病例，涉及新發地批發市場從切割進口三文魚的案板中檢測到病毒。此後，北京多處連夜將三文魚下架、批發市場緊急休市。相關股份周二(16日)個別發展。

佳沃股份低開逾2%後，現仍跌1.7%至11.57元人民幣(下同)，三文魚業務為其重要業務之一。內媒引述佳沃股份董秘楊振稱，此次北京新發地疫情將使國內三文魚產業面臨新一輪重構，但長期增長態勢不變。另開創國際升近1%。

水產股國聯水產仍跌0.2%，公司此前指，目前三文魚在總營收佔比非常小，參考2019年財務數據，三文魚的全年銷售收入佔總收入比例不超過0.05%。好當家低開0.3%後回升1.5%。獐子島漲逾7%。

農產品低開逾1.5%後續跌逾1%，報7.64元。

受上述事件影響，天風証券農林牧漁團隊認為，後續若證實此次新發地的新冠病毒是由進口水產品帶入，或將導致未來進口水產品及肉類產品受到影響。

國海証券食品飲料行業首席分析師余春生稱，從中長期看，國內疫情控制較好而國外疫情此起彼伏，或令國內水產品加快進口替代進程。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626