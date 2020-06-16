【瑞銀推介】市場擔憂疫情重來 醫療科技購證可看高一線
2020年06月16日 10:41
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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：當環球市場正走出疫情的陰霾，開始逐步復工復課之際，各地陸陸續續出現社區爆發，令市場擔心新冠肺炎疫情會出現第二甚至第三波爆發，令正在慢慢復甦的環球經濟再次受嚴重打擊。
美股上周一跌就是超過1,800點的跌幅，雖然上周五(12日)道指出現輕微反彈，但亦反映出市場對新冠肺炎疫情非常敏感，如有進一步擴散，指數再受壓亦不足為奇。
不過資金逆市中亦可找到焦點板塊，早前疫情高峰期平安好醫生高見123.3港元的歷史高位，而阿里健康亦在上月高見21.5元的歷史高位，後者近日主要在20元附近上落，而平安好醫生就暫時受制120元的位置。
不過觀乎早前疫情高峰期此類股份大受市場追捧，就算疫情有所減退亦未見大幅回調，萬一疫情重來，此類科技與醫療相關的股份或可看高一線。如投資者看好平安好醫生，可留意認購證(11440)，行使價118.98元，2020年12月到期，有效槓桿約3.6倍。
如投資者看好阿里健康，可留意認購證(27614)，行使價22.88元，2020年11月到期，有效槓桿約3.2倍。
免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。
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