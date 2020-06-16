【瑞銀推介】市場擔憂疫情重來　醫療科技購證可看高一線

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：當環球市場正走出疫情的陰霾，開始逐步復工復課之際，各地陸陸續續出現社區爆發，令市場擔心新冠肺炎疫情會出現第二甚至第三波爆發，令正在慢慢復甦的環球經濟再次受嚴重打擊。

美股上周一跌就是超過1,800點的跌幅，雖然上周五(12日)道指出現輕微反彈，但亦反映出市場對新冠肺炎疫情非常敏感，如有進一步擴散，指數再受壓亦不足為奇。

不過資金逆市中亦可找到焦點板塊，早前疫情高峰期平安好醫生高見123.3港元的歷史高位，而阿里健康亦在上月高見21.5元的歷史高位，後者近日主要在20元附近上落，而平安好醫生就暫時受制120元的位置。

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