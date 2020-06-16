港股格局：陳炳強料反彈阻力在25200點

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指出，近期市場憂慮中、美出現第二波新冠肺炎疫情，美股、港股均出現明顯下跌，但聯儲局啟動購買個別公司債券行動，消息支持股市止跌回升。不過，若然疫情出現第二波爆發，或會影響環球經濟重啟步伐。而中、美股市估值仍然偏貴，港股短線若跟隨外圍反彈，25,200點已為恒指初步阻力所在，下方支持位則在23,000點。

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