港股格局：陳炳強料反彈阻力在25200點
2020年06月16日 10:57
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指出，近期市場憂慮中、美出現第二波新冠肺炎疫情，美股、港股均出現明顯下跌，但聯儲局啟動購買個別公司債券行動，消息支持股市止跌回升。不過，若然疫情出現第二波爆發，或會影響環球經濟重啟步伐。而中、美股市估值仍然偏貴，港股短線若跟隨外圍反彈，25,200點已為恒指初步阻力所在，下方支持位則在23,000點。
聯交所權益披露顯示，騰訊控股(00700)主席馬化騰於6月9至12日，在場內減持964萬股，4日合共套現42.69億元。陳認為，主席減持行動對股價影響有限，但該股升至450港元水平，技術上似乎有轉弱迹象，料上升動力受限，現階段值博率唔高。不過，中長線前景仍樂觀，建議候調整再吸納。
陳又指，美團點評(03690)股價屢創新高，多間大行亦先後上調其目標價，但股價累升已多，技術指標似見轉弱，若回吐未能守穩於10天線，可將支持位下移至20天線約148元，有貨不妨繼續坐，冇貨的投資者可待148至150元再買入，跌穿20天線支持則應減磅。
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