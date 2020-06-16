新冠肺炎：華爾街投行安排員工返辦公室工作

受新冠肺炎疫情影響，美國華爾街不少投資銀行都要求員工在家工作，惟近期疫情逐步受控，外電引述消息指，各大行正陸續安排員工逐步返回辦公室工作，其中摩根大通計劃從下周開始，安排更多的交易員和銷售人員返回曼哈頓總部辦公室工作。

在整個冠狀病毒大流行期間，該行約有20%的銷售和交易人員都在其紐約辦事處工作。從6月22日開始，該行將逐步將其在職員工增加，料7月中旬比例會提升至50%。

此外，包括高盛集團和花旗集團在內的幾家華爾街投行將在未來幾周內開始將安排更多員工返回紐約辦公室工作，而受疫情影響關閉近三個月的紐約交易所交易大廳，將於周三(17日)起允許少量交易員重返交易大廳工作。

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