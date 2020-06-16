【瑞通推介】資金開恒指熊證　投資者另追阿里牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局表示將購入企業債，進一步擴大刺激規模，帶動美股隔晚收復一度跌逾700點的失地，收市報25,763點，升157點或0.6%。

市場憂慮中美兩國新冠肺炎或爆發第二波疫情，恒指周一(15日)曾跌至23,684點，收報23,776點，跌524點或2.1%，連跌4日，累挫1,281點或5.1%。周二(16日)早段隨美股反彈，抽升逾600點，重上24,400點水平，技術上重回20及50天線之上(同於兩萬四關口附近)，再上阻力觀察10天線(約24,530點)。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾7,300萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,500萬元，反映投資者預期股市連日調整過後將見反彈。周一其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價243,00至24,399點。

市場視「618網購節」為疫情之後首場網購大節，被各家電商全力搶攻。據報阿里巴巴電商平台於「天貓618」期間，與多地政府、機構，發放今年內最大規模的現金券及補貼，料金額超過100億元人民幣。另阿里旗下支付寶7月起派發100億人幣全國通用消費券。不過，阿里周一成為沽空成交最活躍股份，沽空成交16.6億元，沽空比率25%，為連續兩個交易日企於25%。股份周一跌2.4%，報206.8元，錄3連跌。周二早段則回升近3%，高位重上213.6元，重越10天線。周一有逾2,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有211萬元淨流出。

騰訊控股主席馬化騰於上周二至周五(9至12日)連續4個交易日減持騰訊，4日合共套現逾42億元。另騰訊「PUBG Mobile」5月份美國地區收入逾1億美元，刷新國產手遊海外收入紀錄。該股周一收跌1.6%於433.6元，跌穿10天線，連跌3個交易日。周二早段曾急漲4%，高位升穿450元，留意後市可否進一步挑戰近期高位455.4元。騰訊是周一北水淨流入最多的港股，淨流入4.31億元。輪證資金流方面，超過3,300萬元在周一淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,700萬元淨流出。

重磅金融股昨拖低大市，友邦保險周一跌穿10天線和70元關，收報69.2元，跌3.0%。周二早段反彈逾3%，上試72元水平，升穿10天和100天線。周一分別有48萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有4萬元淨流入。

香港交易所行政總裁李小加表示，中概股回歸潮將會持續，但不會為了吸引中國概念股回流香港而放寬監管要求。大市受壓下，港交所周一跌近3%收市，報287.4元，失10天線，周二早段則反彈逾2%，升抵295元並收復10天線。周一有逾1,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有194萬元淨流出。

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