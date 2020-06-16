港元拆息︰1個月跌至0.51厘

2020年06月16日 11:16
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至0.12厘水平；1星期報0.27厘；與樓按相關的1個月再跌至0.51厘，連跌13日，為2017年9月低位；3個月為0.9厘。
    16/6/2020
    隔夜 0.12393厘
    1星期 0.27946厘
    2星期 0.41048厘
    1個月 0.51863厘
    2個月 0.78768厘
    3個月 0.90941厘
    6個月 1.13000厘
    12個月 1.40286厘
    15/6/2020
    隔夜 0.12018厘
    1星期 0.28845厘
    2星期 0.41720厘
    1個月 0.55000厘
    2個月 0.81155厘
    3個月 0.92756厘
    6個月 1.13214厘
    12個月 1.40429厘
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