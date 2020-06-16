【大行觀點】交銀國際：聯儲局啟動「垃圾回收」計劃…

美國聯儲局周二(16日)凌晨兩點宣布將動用CARE法案撥備的750億美元(約5,850億港元)，開始購買公司債券。這較之前購買公司債券ETF指數基金的做法更加大膽激進。或者說，也就是較之前更沒有底線，因為這相當於用納稅人來拯救瀕臨破產的個別公司，消息公布後，美股聞訊即現「深V反彈」。

現在的關鍵問題，是如果聯儲局繼續無底線落場托市，是否就可以挽救市場和經濟？

聯儲局的公告，其實在3月份救市的時候已經寫在了救市計劃裏。為了不違反美聯儲的章程，聯儲局還特意用了SPV特殊目的工具的架構來購買公司債。雖然之前買的是公司債券ETF，但其實本質和購買個別公司債券沒有區別。

畢竟，公司債券ETF基金都是由個別公司債券組成的。自從2001年Enron(安然)會計造假事件之後，每次看到SPV，就想起來當年，安然如何用這些金融工具把負債挪到資產負債表之外隱藏起來。直到最後紙不包火，風險爆發。

因此，這個消息並非「新」聞，但是市場似乎表現得之前對此一無所知，市場之前的價格似乎並沒有計入昨晚美聯儲的這則消息。可以確定的是，3月份以來，聯儲局從來沒有離開過市場。如果花街上的那句老話「不要與美聯儲做對手盤」仍然應驗，為甚麼6月11日周四，道指暴跌了1,800多點，而昨晚美聯儲官宣前繼續暴跌了1,000點？很顯然，當市場反彈到了現在這樣的高度時，還有別的力量在​​左右市場的運行。在市場情緒極度亢奮的時候，這股對抗的力量甚至比美聯儲的市場干預還要強大。

在市場劇烈反彈後，但基本面卻沒有改善，美國新冠疫情甚至有二次爆發的可能之刻，聯儲局的干預使市場增長股的泡沫愈發危險。現在的情形，就好像是賭場的老闆親自下場賭博，賭徒們一看，群情激昂。畢竟，賭場老闆應該是不會讓自己也輸錢的吧。但是，只要輪盤輸贏的概率沒有發生改變，那麼這樣賭下去，賭場老闆最終也會輸錢的。

交銀國際研究部

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