【大行報告】花旗料未來一年H股勝A股　恒指睇28226點

外媒引述大行花旗報告，預計未來12個月H股表現將好於A股，因為經濟恢復以及H股今年表現相對落後。該行預測恒生指數、國企指數和滬深300指數未來12個月目標為28,226點、11,129點和4,548點。

花旗分析師Pierre Lau指出，受益於中國的政策支持，新基建將成為中國經濟的新動力，因此提供了未來幾年的投資機會。在人口老齡化層面，根據海外經驗，服務相關以及高科技行業最可能受益這一主題。

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