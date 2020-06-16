【大行報告】花旗料未來一年H股勝A股 恒指睇28226點
2020年06月16日 11:29
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外媒引述大行花旗報告，預計未來12個月H股表現將好於A股，因為經濟恢復以及H股今年表現相對落後。該行預測恒生指數、國企指數和滬深300指數未來12個月目標為28,226點、11,129點和4,548點。
花旗分析師Pierre Lau指出，受益於中國的政策支持，新基建將成為中國經濟的新動力，因此提供了未來幾年的投資機會。在人口老齡化層面，根據海外經驗，服務相關以及高科技行業最可能受益這一主題。
該行繼續維持對部分新經濟領域跑贏大市評級，包括互聯網、醫療健保、消費和保險股。H股中首選阿里巴巴(09988)、中國人壽(02628)、阿里健康(00241)、中國生物製藥(01177)、新東方在綫(01797)及高鑫零售(06808)。A股則首選寧德時代(300750.SZ)、國電南瑞(600406.SH)、生益科技(600183.SH)、圓通速遞(600233.SH)、華天科技(002185.SZ)、光環新網(300383.SZ)、新奧股份(600803.SH)。
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