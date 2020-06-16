會德豐：未能承諾私有化後不裁員

會後副主席梁志堅見傳媒，表示私有化一旦成功，公司擁有權會有重大改變，公司未來用甚麼名義投地，人事會怎麼變動，會否裁員等現階段都未能有任何公布或承諾。

惟梁氏強調，公司有十多個項目包括合作項目在進行中，有很多工作在做。

他感謝主席過去近9年的禮遇，坦言自己年紀應該退休，但與主席合作相當愉快，與公司一同成長，為今天公司在地產上站得住腳，產品在行業內前列感到安慰。

小股東陳仲翔對記者表示，擔心公司倣效利豐早前私有化後大裁員，只為利益罔顧企業社會責任，希望會德豐不要重蹈利豐覆轍。

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