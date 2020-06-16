【高盛推介】瑞聲舜宇強勢 留意高槓桿購證
2020年06月16日 11:41
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：蘋果概念股周二(16日)早段明顯上升，有報道指蘋果公司(Apple Inc.)應用商店去年銷售額超過5,000億美元，同時公司正研發摺疊機型，舜宇光學升幅顯著，升逾7%，是升幅最大的藍籌股。
觀察個股認股證資金流向，以過去5個交易日計，有約140萬港元流入舜宇認購證。
投資者如看好舜宇，可留意中長期輕微價外購證(25547)，行使價127.98元，2020年12月23日到期，實際槓桿4.4倍，由於年底才到期，時間值損耗較低，適合作中線部署。
貼價高槓桿選擇可留意舜宇購證(26287)，行使價115.25元，2020年9月22日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、行使價115至130元之間產品中槓桿最高之一。
另一蘋果概念股瑞聲科技亦同樣向好，周二早段升逾5%。以過去5個交易日計有約1,000萬元流入瑞聲認購證。
購證11168，行使價49.93元，2021年9月27日到期，實際槓桿3倍，6隻相近條款產品中槓桿最高。購證25707，行使價46.51元，2021年4月23日到期，實際槓桿3.4倍，7隻相近條款產品中槓桿最高。
高盛其他產品條款：
瑞聲牛證(61814)，收回價35.5元，行使價32.5元，換股比率100，槓桿比率3.9倍。
舜宇牛證(56952)，收回價90元，行使價86元，換股比率100，槓桿比率3.8倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！