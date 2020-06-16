【高盛推介】瑞聲舜宇強勢　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：蘋果概念股周二(16日)早段明顯上升，有報道指蘋果公司(Apple Inc.)應用商店去年銷售額超過5,000億美元，同時公司正研發摺疊機型，舜宇光學升幅顯著，升逾7%，是升幅最大的藍籌股。

觀察個股認股證資金流向，以過去5個交易日計，有約140萬港元流入舜宇認購證。

另一蘋果概念股瑞聲科技亦同樣向好，周二早段升逾5%。以過去5個交易日計有約1,000萬元流入瑞聲認購證。

購證11168，行使價49.93元，2021年9月27日到期，實際槓桿3倍，6隻相近條款產品中槓桿最高。購證25707，行使價46.51元，2021年4月23日到期，實際槓桿3.4倍，7隻相近條款產品中槓桿最高。

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