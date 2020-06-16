中國旺旺全年多賺近5%　連特別息共派3.52美仙

集團於業績中指出，新冠肺炎疫情爆發前期，集團年節作業整體營運良好，農歷春節前90天銷售業績按年增長錄高個位數(2019年10月26日至2020年1月23日與2018年11月6日至2019年2月3日期間比較)，但因疫情對整體供應鏈及銷售等環節的不利影響，2020年2至3月的集團銷售受到較大衝擊。隨着中國疫情防控形勢持續改善，市場逐步恢復正常，集團於4至5月已恢復銷售正常趨勢，且較去年同期實現雙位數增長。

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