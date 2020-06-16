調查：港第三季就業步伐料續停滯　零售旅遊最不樂觀

她稱，雖然第三季淨就業展望指數為零，仍較雷曼時期樂觀。該公司在4月期間訪問香港137名僱主，涵蓋金融保險及房地產、批發零售及服務業，當中各有12%僱主表示有意增聘及縮減人手，而76%表示維持不變。徐氏相信，港府推出的保就業計劃有一定正面作用。

其中，金融保險及房地產業錄得-2%就業展望指數，按季及按年分別下跌5個及22個百分點；批發零售業錄得-2%就業展望指數，按季及按年分別下跌3個及19個百分點；服務業錄得+9%就樂展望指數，按季上升9個百分點，但按年下跌12個百分點。

她表示，受累於旅遊限制，前景最不樂觀的行業為批發零售及旅遊相關業，服務業招聘以專業服務及資訊科技業表現較穩定，相信是企業加快轉型步伐所致。

淨就業展望指數計算方法是將預期人力需求增加的僱主的百分比減去預期人力需求降低的僱主的百分比，所得出的結果即為就業展望淨值。若數值為正數，即表示有較多僱主計劃增加人手，相反亦然。

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