【全球救市】澳洲議息紀錄：經濟或仍需政策支持一段時間

澳洲聯儲銀行(澳洲央行)發布6月份會議紀錄表示，儘管經濟已有改善迹象，但仍可能需要一段時間的政策支持。在本月會議上，央行維持基準利率和3年期國債殖利率目標在0.25厘不變。

會議紀錄提到，當地經濟下滑可能比早前預期的要淺。新增病毒感染速度已經大大下降，部分限制措施也已經比以前認為的提早放寬，惟前景仍存在高度不確定。理事會暗示，對其政策支持計劃運作方式感到滿意，指出該計劃有助降低融資成本，穩定金融條件，支持經濟。

央行理事會又討論了金融市場最新動向。委員討論了風險資產價格自今年初觸低位後急劇回升，以及在全球經濟活動大幅下降和前景高度不確定性下，這是否合乎情理。

此外，央行亦談及了就業情況，儘管大量工作流失，但數據表明，跌入4月底時工作流失的速度有所放緩。3月底至4月，澳洲經濟活動顯著萎縮，但數據顯示經濟活動已在5月開始恢復。

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