新冠肺炎：傳美油氣商Chesapeake最早本周申請破產保護

由於新冠肺炎疫情導致的能源價格空前暴跌，拖累美國開發頁岩油先驅的Chesapeake Energy成為因疫情而破產的最大一家油氣商。

外電引述消息報道，Chesapeake Energy準備最早本周申請破產保護，公司正在就一筆約9億美元的破產融資進行談判，以支持其在破產重組期間維持營運，目前談判已進入最後階段。

此外，該公司還與債權人談判以免除部分現有債務，並將其作為破產貸款的一部分，這將使其破產融資總額達到近20億美元。目前該公司負債超過90億美元。

消息又稱，公司計劃在周四(18日)完成與債權人的談判，並盡快申請破產，惟根據談判的進展情況，申請破產的時間也可能會推遲至下周。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626