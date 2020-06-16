政府派1萬元　滙豐客戶存1個月可享10厘息

滙豐銀行宣布，個人客戶在8月31日或之前透過滙豐登記政府現金派發計劃，並在9月17日或之前成功領取派發現金，可享有1個月10%港元儲蓄優惠年利率，本金上限1萬港元。客戶需要8月31日或之前，完成最少一項指定的數碼程序或交易。

此外，於推廣期內登記的合資格客戶有機會獲得1萬元獎金(30個名額)、iPhone SE 128GB智能電話(60個名額)及iPad Air 256GB平板電腦(20個名額)。

滙豐指，客戶成功透過其流動理財或個人網上理財登記，可獲4次抽獎機會，經分行遞交登記表格或於網頁申請，則可獲1次抽奬機會。客戶只需透過以上其中一個途徑申請。政府現金派發計劃由6月21日開始接受登記，截至12月31日止。

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