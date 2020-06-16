華爾街投資大佬：股市難大跌　惟散戶必定含淚收場

外國傳媒報道，著名投資大師、與「股神」巴菲特相識於微時的Omega Advisors創辦人Leon Cooperman指出，標指已得到充分估值，不會跌破3月低位，但也不會升穿今年2月高峰。不過，他提醒，市場上出現散戶一窩蜂入場撈底，他們買入大受疫情衝擊的股票，最後下場可能不會太好。

他說：「Robinhood市場最終將以含淚作結。」Robinhood是近期大受歡迎的免費網絡落盤交易平台。有報道指，Robinhood近年新增帳戶超過300萬個，目前總帳戶超過1,300萬，使用者年齡中位數為31歲。

就此，Cooperman說：「他們正在做蠢事。」

事實上，有不少報道指出，美股自3月23日低位以來的漲勢及之後的劇烈波動，是由這些零佣金折扣經紀交易所促成，網上券商嘉信理財(Charles Schwab)與Robinhood這類交易平台，正是推動年輕投資人進入股市的推手。

Cooperman批評，疫情使人們「宅」在家中，欠缺可轉移注意力之事，造就了一個完美環境，令一批「新力軍」在美股出出入入。散戶搶買租車公司Hertz股票就是明顯例子，雖然該公司已申請破產，股票可能變廢紙，但散戶仍然不知風險大手買入。

他說：「真正的賭場關閉，聯儲局又承諾未來兩年還有免費資金可提供，讓他們炒炒賣賣。依我的經驗，這樣的事最終會以含淚作結。」

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