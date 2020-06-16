聯儲局大開水喉買企業債　美元下滑

隨着美國聯儲局大開水喉，宣布將在二級市場買入企業債，令美元兌主要貨幣周一(15日)貶值，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數下滑0.63%，報96.7。

宏利資產管理投資組合經理Charles Tomes表示，當局宣布創建一個指數來購買債券組合後，美元走勢發生轉變。市場認為這是一個冒險信號，美國國債孳息率因而上升。與此同時，外匯市場也出現了一些風險偏好，故美元轉弱。

法興銀行首席外匯策略師Kit Juckes稱，以一周前的持倉情況和相對強弱指標的壓力來判斷，如果歐元兌美元在目前水平調整一段時間會比較健康，但如果持倉量過多並跌破1.12美元價位，就反映市場劇烈看淡歐元。

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