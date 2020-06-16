歐美疫情嚴峻！南韓電視廠市佔勢遭中國爬頭

受疫情影響，研調機構Omdia報告指出，美國和歐洲等主要市場的工廠停工及商店關門，影響了全球電視銷售。中國製造商市佔率料將超越南韓，打擊大廠三星及LG電子的收入。

報告預測，今年4至6月全球電視出貨量料3,861萬部，按季及按年分別下降17%及19%以上。其中，以外銷為主的南韓電視主要廠商三星及LG重創，數據顯示，南韓電視製造商第2季出貨量約1,277萬部，按季大減23.8%或400萬部。以此計算，南韓佔全球第2季的市佔率將由36.1%跌至33.1%。

相比之下，中國製造商第2季出貨料1,514萬部，與首季持平，但市佔率將升至39.2%。亦因如此，中國電視產業的市佔率將領先南韓達6.1個百分點，為2018年第3季以來最大。

究其原因，外媒引述廠商表示，由於南韓主要市場在歐美，而兩地均受疫情嚴重影響，但中國則以內需為主，第2季中國復甦速度較快，故受挫程度較微。

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