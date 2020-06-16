香港有望蟬聯新股集資額冠軍寶座　惟宗數降18%

有會計師行預料，香港下半年有3至6隻中概股來港上市，全年集資總額預測維持不變，介乎1,600億至2,200億港元，可維持全球集資額三甲的地位，最終集資額以維測上限2,200億元計，有力爭取蟬聯集資額全球排名第一的寶座。受新冠肺炎疫情影響，新股宗數預測降18.75%至130宗。

回顧上半年新股市場，該行指，受惠兩隻大型中資概念股在港第二上市，香港新股市場上半年的集資額按年增加25%至871億元，為全球第三位，期內共59隻新股上市。由於大量科技新股於科創板上市，令上海證券交易所在新股上市數目排名第一。

美國收緊上市監管，會計師相信，潛在上市企業會重新審視上市地，主要考慮估值、地緣政治風險等因素。另外，預計下半年繼續有中概股回流香港作第二上市，均是已有盈利、具知名度等科技行業公司為主。

展望下半年新股市場，該行認為，主要以醫療、生物科技、科技板塊領導，預計仍有3至4宗集資10億美元的大型新股項目，分別為醫療、金融、食品飲料行業。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626