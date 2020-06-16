【理財百科】龔成：投資宜因應人生不同階段作出改變
2020年06月16日 14:42
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上期專欄提及「水桶模式」投資法，這是一個分配資產的模式，當中分為3部分，即是分開3個水桶，而這3個水桶就代表3種類型的投資：
- 水桶 1--快速增值
- 水桶 2--平穩發展
- 水桶 3--收息資產
而這個模式的關鍵是只會高向低流，即：水桶1-->水桶2-->水桶3
● 資產配置
在這裏先要大家明白一個資產概念，就是這3個資產類別，其實在長遠計會有不同的增值幅度，即快速增值/平穩發展/收息資產這3種資產，短期的波動性會令前者風險較高，但只要時間夠長，前者的增值就比後者愈來愈多。
即是在長遠計，快速增值資產會自然地比平穩發展類增值更多，而平穩發展類別亦會自然地比收息資產類多。所以若以水桶的概念來說，上面的水桶必然比下面的更快滿瀉，而最低的收息資產類別，不存在增值的條件，因為這類別只是提供利息，不斷提供現金流，目的不在於增值。
例如某人擁有150萬元，將資金平均分在這3項資產中，即3個水桶的分類為：50萬元/50萬元/50萬元。舉例說數年後升值至100萬元/80萬元/50萬元。所以若要調整至各為三分之一，那必然是由上而下的水桶模式流向。
當然固定比率的分配模式只是其中一種，而因着年齡亦會變化，分配模式亦會有所轉變，水亦會同樣因着這元素而流向下一個桶。
● 先增值，後現金流
水桶1目的是增值，雖然有風險，但只要是年輕人，選擇正確的資產，加上時間長就能將風險減輕，增值了之後就將資金調去水桶2，平穩發展。這是一種穩中求勝的投資策略，而水桶1及水桶2都是強調增值，不斷地錢搵錢，令資產滾大，盡可能不提走資金。
至於到水桶2增值後，增值後的資金就會調配到水桶3中，水桶3不求增值，而是以保本及收息為主。而憑着這3層結構，上層會不斷為下層提供資金，將其壯大，這就會令水桶3產生更多利息，而這些利息與水桶1、2賺到的不同，這些利息不同再投資，而是供給我們消費，供我們花掉的。
由於建議年輕人先苦後甜，先將資產增值，到最後才享受，因此不用急於水桶3，而是等水桶1、2有足夠大後，才慢慢供給水桶3。因此，整個「水桶模式投資法」是一個逾十年，甚至是數十年的長期投資策略。
● 人生階段不同，比率亦要調整
在之前年輕人的例子中，最初這名年輕人分配資金的模式是：
- 水桶1/水桶2/水桶3
- 快速增值/平穩發展/收息資產
- 60%/40%/0%
當人生階段改變，年紀漸大時，為穩健就自然會調高下層水桶的比例，即是將水分配至下面的桶中，倒如他已進入中年，將資產分配的比率改變成：
- 快速增值/平穩發展/收息資產
- 30%/40%/30%
而這個分配模式將維持一段時間，到這名人士漸漸年紀大，風險承受的能力也較低，同時亦開始計劃退休時，他又要漸漸將上層的水倒去下一層，調校成更適合他的模式，於是他便將資產分配的比率改變成：
- 快速增值/平穩發展/收息資產
- 0%/30%/70%
這就是「水桶模式投資法」的其中一種應用方法，而比率則是因每個人的情況而不同，上面所講的只是一個例子。
● 以策略去運用
除了以人生階段去劃分外，亦可以策略去劃分，因「水桶模式投資法」的精要在於表達一層一層由上而下的概念。
例如某投資者將全部資金都投資於增值類資產，這就是將水桶1注滿100%，然後這些資產快速增值，但這投資者明白他所投資的資產也有回落的風險，於是當資產升過一倍後，每次再上升多10%，他便會賣出一小部分。而這些賣出得來的資金，便會投資到平穩發展類別的資產中，即是水桶2。
這名投資者都以這模式進行投資，當從其他地方賺得錢來，只會投進水桶1中，而水桶2的錢，都是由水桶1而得來的。其後到水桶2，即平穩發展類的資產都升值1倍後，就會賣出其中的一半，將賣出的錢都投進水桶3中，購買收息資產項。你會見到水要成功到達水桶3並元容易，所以這是一個長期的策略，先增值後保本。
在最後我順道講講我如果幫屋企的資產去應用這方法，有追開筆者著作的，該知道我幫屋企管理資產的方法，由於父母年紀不輕，加上低風險，故一定要保守為主，所以水桶1是沒有水的。因此我只能將小部分資產投資股票，而這部分一定要分散，於是便長線投資了盈富基金(02800)。而盈富就屬於水桶2平穩發展的類別，當年平均在12元買入，經過數年後合理增值，加上當年股市大熱，於是便在28元全數放出，獲利一倍有多。
● 減低風險
增值了的資產就如同多出了的水，但這些水不一定急於入市，當年賣出後就等待機會。其後股市大跌，部分資金重新投入盈富，平均買入價為15元，長線持有。而有另一部分資金，則慢慢吸納收息股，即是將多出來的水倒進水桶3中，而其中一隻就是公用收息股港燈(02638)，不斷吸納，平均價約5元，每年收7%的股息，這些利息收入就是供給他們日常額外的消費。而這就是我幫屋企資金運用「水桶模式投資法」的方法。
這裏介紹了幾種「水桶模式投資法」的運用方法，其實當中原理都是一致的，而內裏除考慮到人生階段，以及平衡風險外，亦運用了更有效累積財富的方法，就是先增值後收息的概念。
雖然我們渴望追求現金流，但若現金流太少就沒有意思，因此先將資產增值，先壯大資產，然後再將壯大後的資產轉化成收息類型的資產，這樣就能得到更大的現金流，而這亦是能令我們財富最有效化的方法。
龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)
【理財百科】龔成：教你認識「水桶模式投資法」...
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