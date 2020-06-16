中國經濟：渣打料第二季經濟按年增長3%

渣打全球研究報告表示，維持內地第二季本地生產總值(GDP)按年上升3%的預測，相較第一季為負6.8%。渣打料，內地政府將於年內繼續推進積極的財政政策。預計每年的廣泛預算赤字和財政刺激措施，將分別達到GDP的10.8%和5.2%。另外，實際政府投資增長可能由從去年的6%，大幅提升至今年的24%。

利率政策方面，渣打相信，中國人民銀行將在第三季之前，降低存款準備金率(RRR)、基準存款利率和中期借貸便利(MLF)利率。

儘管經濟情況有所改善，渣打指出，6月11日在北京突然爆發新的新冠肺炎病例，提醒人們不能掉以輕心。上周末，由於公眾對可能第二波感染的關注日益增加，北京部分地區重新採取封鎖措施。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626