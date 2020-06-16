屋宇署：4月共批出14份建築圖則　15份入伙紙

屋宇署公布，4月共批出14份建築圖則，其中港島5份、九龍5份及新界4份。當中包括9項住宅及商住發展、2項商業發展、1項工廠及工業發展，以及2項社區服務發展。

獲准動工的建築工程項目則有9個，這些工程完成後將提供可作住宅用途的建築樓面面積共126,856平方米，涉及單位2,165個，非住宅用途的建築樓面面積達55,065平方米。另外，該署亦接獲5個建築項目的上蓋工程動工通知。

該署同時發出15份入伙紙，包括港島3份、九龍5份及新界7份。

其中住宅用途的建築樓面面積有164,187平方米，共2,526個單位；而非住宅用途的建築樓面面積則為41,038平方米。

4月份新落成樓宇的報價總值約為36億元。

此外，該署批准6項拆卸樓宇工程，涉及6幢樓宇/其他建築物。另接獲2,182宗有關僭建物的舉報，並發出267張僭建物的清拆令。

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