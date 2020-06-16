【市後重點睇】美匯企96.5水平　道期升近400點

美匯指數企96.57，港匯報7.7503，離岸人民幣(CNH)回落至7.0779，美元兌日圓處107.35，歐元報1.1329，英鎊企1.2627。金價報1,729美元。布油見39.89美元，紐油報37.18美元。傳美國研推基建刺激方案，道期暫升372點。歐股升約2%，旅遊股炒上。

●市後關注點

-20:30 美國5月零售銷售

-21:15 美國5月工業生產；美國5月設備使用率

-22:00 美國4月商業庫存；聯儲局主席鮑威爾到參議院銀行委員會作證

-中國旺旺全年多賺近5%，連特別息共派3.52美仙。

-美團點評再創新高，市值突破萬億港元。

-A股快報：疫情第二波源自三文魚？水產股個別發展。

●亞洲股市：日股收漲4.8%，韓股飆逾5%。

●【全球救市】

-澳洲議息紀錄：經濟或仍需政策支持一段時間。

-日本維持利率不變，特別貸款規模提高至7.9萬億。

-南韓指必要時將動用工具穩定市場。

●【全球攬炒】分析料香港失業率將觸及金融危機高位。

●【大行報告】花旗料未來一年H股勝A股，恒指睇28,226點。

●【旅業蕭條】聯合航空料第二季總銷售額下挫88%。

●新冠肺炎：

-華爾街投行安排員工返辦公室工作。

-卡塔爾航空將大削飛行服務員薪金及裁減機師。

-新加坡航空5月客運量急降99.6%。

-麥樸思對全球股市樂觀，尤其看好中國印度。

-傳美油氣商Chesapeake最早本周申請破產保護。

●調查：港第三季就業步伐料續停滯，零售旅遊最不樂觀。

●新股專輯：海吉亞入場費3,737元，9名基投逾11億元認購。

●會德豐：未能承諾私有化後不裁員。

●唔只吹水咁簡單！WhatsApp推數碼支付功能。

●信不信由你！專家警告美元兩年內或崩跌35%。

●果粉注意！傳Apple正開發可摺疊iPhone。

●香港有望蟬聯新股集資額冠軍寶座，惟宗數降18%。

●政府派1萬元，滙豐客戶存1個月可享10厘息。

●華爾街投資大佬：股市難大跌，惟散戶必定含淚收場。

●中國經濟：渣打料第二季經濟增長3%。

●屋宇署：4月共批出14份建築圖則，15份入伙紙。

●貿發局大削今年出口預測至收縮10%，十年最差！

●新盤動向：

-日出康城SEA TO SKY鐵定48小時內開價。

-屯門御海灣最快月內開售。

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