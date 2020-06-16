【市後重點睇】美匯企96.5水平 道期升近400點
2020年06月16日 16:13
東網電視更多新聞短片
美匯指數企96.57，港匯報7.7503，離岸人民幣(CNH)回落至7.0779，美元兌日圓處107.35，歐元報1.1329，英鎊企1.2627。金價報1,729美元。布油見39.89美元，紐油報37.18美元。傳美國研推基建刺激方案，道期暫升372點。歐股升約2%，旅遊股炒上。
●市後關注點
-20:30 美國5月零售銷售
-21:15 美國5月工業生產；美國5月設備使用率
-22:00 美國4月商業庫存；聯儲局主席鮑威爾到參議院銀行委員會作證
●港股午後升勢持續，恒生指數收市升567點或2.38%，報24,344點；國企指數升211點或2.19%，主板成交1,146億港元。科網及手機設備股表現亮麗，騰訊升3.5%，企448元。美團點評收漲7.8%至172元；阿里巴巴升3%。中興通訊飆15%。https://bit.ly/3d59HGU
-中國旺旺全年多賺近5%，連特別息共派3.52美仙。
-美團點評再創新高，市值突破萬億港元。
●A股快報：滬綜指收升1.4%，外資淨買入39億人民幣。https://bit.ly/2AwraLr
-A股快報：疫情第二波源自三文魚？水產股個別發展。
●亞洲股市：日股收漲4.8%，韓股飆逾5%。
●【全球救市】
-澳洲議息紀錄：經濟或仍需政策支持一段時間。
-日本維持利率不變，特別貸款規模提高至7.9萬億。
-南韓指必要時將動用工具穩定市場。
●【全球攬炒】分析料香港失業率將觸及金融危機高位。
●【大行報告】花旗料未來一年H股勝A股，恒指睇28,226點。
●【旅業蕭條】聯合航空料第二季總銷售額下挫88%。
●新冠肺炎：
-華爾街投行安排員工返辦公室工作。
-卡塔爾航空將大削飛行服務員薪金及裁減機師。
-新加坡航空5月客運量急降99.6%。
-麥樸思對全球股市樂觀，尤其看好中國印度。
-傳美油氣商Chesapeake最早本周申請破產保護。
●調查：港第三季就業步伐料續停滯，零售旅遊最不樂觀。
●新股專輯：海吉亞入場費3,737元，9名基投逾11億元認購。
●會德豐：未能承諾私有化後不裁員。
●唔只吹水咁簡單！WhatsApp推數碼支付功能。
●信不信由你！專家警告美元兩年內或崩跌35%。
●果粉注意！傳Apple正開發可摺疊iPhone。
●香港有望蟬聯新股集資額冠軍寶座，惟宗數降18%。
●政府派1萬元，滙豐客戶存1個月可享10厘息。
●華爾街投資大佬：股市難大跌，惟散戶必定含淚收場。
●中國經濟：渣打料第二季經濟增長3%。
●屋宇署：4月共批出14份建築圖則，15份入伙紙。
●貿發局大削今年出口預測至收縮10%，十年最差！
●新盤動向：
-日出康城SEA TO SKY鐵定48小時內開價。
-屯門御海灣最快月內開售。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！