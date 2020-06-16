2022年落成！南豐啟德綜合大樓AIRSIDE投資額320億

南豐集團指出，旗下啟德混合商業用地發展計劃AIRSIDE，預計在2022年落成，項目總投資金額將高達320億港元。

該項目由南豐集團在2017年曾以超過246億元創下當時土地投標紀錄，為一幢樓高200米的47層高綜合大樓，總樓面面積約190萬方呎，提供逾30層之甲級寫字樓，涉及寫字樓樓面面積達120萬方呎，每層面積達32,000至53,000方呎。另有連接地下購物街的多層購物商場，購物空間達70萬方呎。

南豐集團董事總經理張添琳表示，集團一直致力為香港建構獨特及情懷滿溢的生活體驗。致力把社區的生活和文化元素編織在一起，營造獨特的氛圍，以嶄新的方式打造都市生活。AIRSIDE將在生活和工作之間建立新的凝聚力，為每一個人或當其置身於整個社區當中拓展全新的視野。企業在這裏將迎接源源不絕的商機，擴建專業人脈網絡。大家將在這裏感受到「和而為一」的魅力。

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