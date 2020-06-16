發展中國家經濟大鑊！聯合國警告今年FDI挫四成

財經媒體彭博報道，聯合國預測，受冠狀病毒大流行影響，今年全球外商直接投資(FDI)將最多下降40%，並且在2021年還會繼續下滑，首當其衝的將是發展中國家。

根據聯合國貿易和發展會議周二(16日)公布的報告顯示，封鎖措施正拖慢投資項目，並將導致跨國公司重新評估各種計劃。該機構表示，FDI今年將下降30至40%，直到2022年才會開始緩慢復甦，並警告基於疫情，該預測存在不確定性。

這預測意味着FDI自2005年以來首次低於1萬億美元。

聯合國秘書長古特雷斯在報告的序言中寫道，開發中國家的資金流入將受到尤為嚴重的打擊，因為出口導向型以及與大宗商品相關的投資受到的影響最大，後果可能遠遠不止於對投資資金流的直接影響。

該機構表示，全球前5,000號跨國公司的預期收益平均減少40%，而利潤下降會衝擊佔FDI達50%以上的用於再投資的收益。

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