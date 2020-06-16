航空業嚴峻！IEA：原油需求在2022年前不會全面復甦

財經媒體彭博報道，國際能源署(IEA)表示，隨着全球逐步走出新冠肺炎疫情大流行困局，明年全球原油需求將實現反彈，但至少在2022年之前不會全面復甦。

這家總部位於巴黎的機構在其首份2021年詳細評估中表示，明年全球燃油使用量仍比2019年降低2.5%，主因是「航空業的嚴峻形勢」。

不過，報告認為最壞情況已過，隨着經濟活動恢復及石油輸出國組織和其盟友(OPEC+)削減供應，油價周二在倫敦交易中處於每桶40美元附近，是4月底水平的兩倍。根據該機構預測，庫存有望在未來6個月迅速減少，並且理論上2021年每個季度都會減少。

IEA表示，OPEC+在上個月最新一輪產量限制措施上取得了「良好的開端」，實現了其每天減產970萬桶的承諾的89%。本月早些時候，該聯盟同意繼續推行該策略，尚未實施其佔有率的成員誓言要進行彌補。

IEA估計，明年全球需求有望超過供應水平，預計石油產量的回升將不到每天燃料消耗量成長的1/3，即每天170萬桶。惟IEA警告，如果OPEC+因消費反彈而試圖恢復產出，或者價格上漲重振美國頁岩鑽探者，格局可能會發生改變。

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