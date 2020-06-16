央行一展功力！投資者周一的恐懼已極速變樂觀

財經媒體彭博報道，周一(15日)投資者的絕望情緒很快被新的樂觀情緒所取代，因為世界主要央行再次展示其財政實力，以幫助早期的經濟復甦。

在周一出現3月以來最嚴重的跌幅之後，亞洲股市周二(16日)恢復漲勢，使牛市重回正軌。標指期貨在亞洲交易時段一度上漲了1.7%，這是由於投資者在前夜經歷了2016年以來從未出現過的一次大逆轉後，繼續大量湧入。歐元區股市代表之一的斯托克50指數期貨合約也上漲了2.6%。

當歷史性的反彈因擔心第二輪冠狀病毒感染而步履蹣跚時，全球經濟的守護者又回來支持市場。日本央行周二提高了疫情應對措施預估規模，中國將發行新的抗疫特別國債。另外，還有聯儲局的公司債券購買計劃以及有關美國總統特朗普政府考慮1萬億美元基礎設施支出的報道。

AxiCorp市場策略師Stephen Innes稱，交易員對大量刺激措施感到鼓舞，政策閥門比以往任何時候開得都快，投資者周二都在躍躍欲試以逢低買入股票。

Oanda Asia Pacific Pte Ltd的市場分析師Jeffrey Halley稱，反彈將在未來幾天內持續下去，「唯一的阻力就是，如果我們開始看到美國或中國因新冠疫情而大規模停擺。」他表示，聯儲局關於購買公司債券和擴大其中小企業貸款計劃的公告在前夜止住了市場跌勢，亞洲市場也隨之反彈，關於特朗普政府的消息提振了市場人氣。

日興資產管理駐東京的首席全球策略師John Vail表示，市場基本上都在擔心第二波疫情，但他們已經略微平靜下來，還有更多刺激措施在考慮之中。Vail說，一些人之前認為聯儲局不會採取更多措施，因為信貸市場已經穩定下來。「因此，我猜有些人對聯儲局決定繼續採取措施感到驚訝，並因此而買入。」他又指出，日本股票投資者也對低估值及日本股票不像美國股票那麼「過分樂觀」的看法作出反應。

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