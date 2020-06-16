業界激鬥！傳統銀行削成本之際　虛銀勢掀定存價格戰

畢馬威發表報告指，2020年疫情爆發及宏觀經濟存在不確定性，香港持牌銀行要面對收入下跌，以及信貸減值成本將無可避免上升的情況，勢對銀行盈利能力產生重大影響，不少銀行需要削減成本作為提高利潤的首要對策，以保持其盈利能力。

香港2間虛擬銀行已正式投入服務，其餘6間亦將於短期内開業。畢馬威預計，為吸引客戶及存款，虛銀將在價格上與傳統銀行展開競爭，並預期將推高融資成本。當所有虛擬銀行全面營運，就可能會導致銀行為了吸引定期存款而展開價格競爭。

儘管如此，由於虛擬銀行的存款總額佔總存款餘額的比例相對較小，畢馬威預計大約佔總餘額的2至3%，因此至少在短期內對整體利潤率造成的壓力不會太大。

報告亦指出，所有持牌香港銀行的總資產在2019年增長4.8%，至21萬億港元，其中貸款和墊款增長6.4%，較2018年增加2.9個百分點，首次達到10萬億港元。

至於去年所有持牌銀行在扣除減值準備前的經營利潤，由2018年的2,760億港元，增長4%至2,870億港元。受客戶存款利差擴大所帶動，2019年所有受訪持牌銀行的平均淨息差擴闊13點子，至1.79%，去年的信貸質素亦保持强勁，貸款減值比率由0.51%輕微改善1點子，至0.5%。

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