【零售浩劫】業界重點加強網購　重新整合實體店

世邦魏理仕發布《2020年亞太區零售租戶調查》顯示，香港零售商重點加強網購增長及重新整合實體店網絡，以應對新冠疫情影響。

於今年首季，包括香港在內的大部分主要亞太區市場的零售額均萎縮，87%的受訪零售商認為，銷售額損失是他們最大的憂慮。為支持長期業務增長，78%表示計劃投資更多於網上零售和貨物配送手機應用程式，另有80%表示，將加強利用社交媒體營銷。

調查結果顯示，網上銷售渠道於過去數月在零售業務中出現明顯而急速的變化，有31%的受訪者稱，疫情爆發促使網上銷售成為企業核心業務，相比疫情爆發前僅9%。雖然零售商正重整實體店銷售策略，但75%的受訪者表示，仍打算增加或保持對店內體驗的投資。

調查指，儘管預計奢侈品市場仍將充滿挑戰，但過半受訪者認為日常用品、保健與美容及生活品味等行業較為樂觀，在未來6個月全面復甦可期。總體而言，有61%的受訪者預計，在業務恢復後，至少需要6個月的時間才能恢復至疫情前的水平。

另外，該行指，所有來自香港的受訪者均表示，已獲得業主提供的紓緩措施，同時亦希望業主可提供更具彈性的租賃策略。

世邦魏理仕研究部自2020年4月28日到5月21日進行亞太區零售租戶調查，覆蓋亞太區多個零售行業，一共收到179份回應。

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