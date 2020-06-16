【fb直播】港股調整完？入貨係時候？
2020年06月16日 16:51
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雖然憂慮美國新冠肺炎疫情出現第二波爆發，不過聯儲局將開始通過二級市場公司信貸工具(SMCCF)啟動購買個別企業債，隔晚美股倒升，港股周二(16日)開市亦跟隨升勢，收復兩萬四關，最終升567點收市。港股話咁快調整完？
有傳美國政府已批准修改規定，允許美企與華為合作制訂5G網絡標準，另外，4月全球智能手機出貨量，華為市佔率達到21.4%，首次成為全球第一，手機設備股炒上，當中舜宇光學科技(02382)即市超過8%，不過真係追得過？
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