【fb直播】港股調整完？入貨係時候？

雖然憂慮美國新冠肺炎疫情出現第二波爆發，不過聯儲局將開始通過二級市場公司信貸工具(SMCCF)啟動購買個別企業債，隔晚美股倒升，港股周二(16日)開市亦跟隨升勢，收復兩萬四關，最終升567點收市。港股話咁快調整完？

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