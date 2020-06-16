方便企業付款！滙豐推實時直接扣帳應用程式介面

滙豐宣布，推出實時直接扣帳應用程式介面(API)，讓企業能於本身的數碼服務平台上加入直接扣帳功能，方便其用戶即時設定電子直接扣帳授權(eDDA)，並進行實時過帳。透過相關創新方案，企業可提供更快捷簡單的一站式付款體驗。

該行指，過往用戶需另行登入個人銀行戶口設定eDDA指示，授權過程或需時數天。但企業採用滙豐API方案後，整個授權及扣帳過程均可於企業的服務平台上進行，讓用戶可一併設定eDDA授權、即時驗證，以及進行過帳。

滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，簡單便捷的付款過程對客戶體驗至為重要，此次為企業客戶推出的資金管理API，可協助企業客戶應對不斷轉變的客戶需求，配合業務數碼轉型，及提升日常營運。

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