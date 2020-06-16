石澳大浪灣道9號獲批圖則　准建面積1.53萬呎洋房

屋宇署資料顯示，該署於4月份共批出14份建築圖則，9項為住宅及商住發展，包括部分超級豪宅個案，其中石澳大浪灣道9號，准建1座1層高洋房，總樓面約15,310方呎，據了解該座洋房為怡和大班屋。

期內也有多項單幢式住宅獲批圖則，其中大角咀福全街31號，可建1幢24層高商住樓，住宅樓面約32,513方呎，另設約7,113方呎商業面積。至於西營盤第二街18至22號，同樣獲批建單幢式商住物業，樓高23層，總樓面約15,266方呎。

此外，屋宇署於4月亦批出兩項商業發展的建築圖則，以黃竹坑道24號較具規模，可建1幢27層高商業大廈，另設3層地庫，樓面面積約293,935方呎。

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