交銀國際：港股3月底部或是「鐵底」　估值仍偏低

交銀國際發表今年下半年市場投資展望，指A股和港股皆具有長期投資價值，並認為近期美元走弱，將令黃金及新興市場受惠，尤其是中國市場，現時港股與A股的估值非常低，相信表現可跑贏美股。

該行提及，中國股市的表現於3月後遠遠好於美國，並維持去年11月對滬綜指未來12個月2,700點至3,200點的預測。而港股在3月觸及低位，已到達3至5年中周期的底部，未來低位被突破向下機會不大。即使港股進一步下跌，都仍給予投資者更好的長期投資機會。

該行研究部主管洪灝表示，任何人對新冠肺炎疫情都未有足夠認識，關鍵是巿場對疫情的反應。他認為，雖然疫情第二次爆發的風險很大，但巿場消化消息的速度亦快，主要反映疫情對經濟的衝擊。

洪氏指，中國經濟反彈速度快，用煤量、交通等方面都迅速恢復至正常水平。即使爆發第二輪疫情，其影響較首次爆發時小，而港股早前已反映疫情因素。他續指，港股目前估值便宜且巿盈率低。以往金融及地產板塊在恒指佔比過高，即使目前這些估值便宜的股份佔比有所減少，但以目前的股巿結構而言，現時估值仍然偏低，給予投資者不少機會。

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