【全球攬炒】瑞士今年經濟收縮程度料近半世紀最慘

財經媒體彭博報道，由於家庭收入遭受損失、主要貿易夥伴國需求疲軟，瑞士經濟今年料將遭受1970年代中期以來最劇烈萎縮。

瑞士國家經濟事務秘書處(SECO)預計今年將萎縮6.2%，比先前預估的6.7%略有下調。明年的增長率將恢復到4.9%。

像許多發達經濟體一樣，瑞士的增長勢頭在劇院、商店和餐館被關閉以控制疫情之後一落千丈。現在經濟活動開始恢復，失業率也在上升，而且瑞士許多主要貿易夥伴國受大流行病的影響更為嚴重。

SECO表示，無論是瑞士還是另一個國家再次爆發疫情的話，「都將減緩復甦速度，並加大造成更嚴重的第二輪經濟影響的可能性，如裁員和破產大潮。」

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