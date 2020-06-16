美股警號？高盛：散戶變「股神」　表現贏大戶

外國傳媒報道，美國華爾街大行高盛指出，自股市反彈以來，散戶表現贏大戶！他們的投資回報率跑贏該行自製的避險基金投資組合。

高盛的調查方法是將受散戶青睞的熱門股化作投資組合，結果這一籃子股票自3月熊市低位勁漲61%；反觀，高盛自家的一籃子避險基金同期的回報率僅45%。

高盛的數據來自深受散戶歡迎的網絡證券商Robinhood、追蹤落盤的軟件Robintrack，以及金融數據服務公司FactSet。

隨着Robinhood、嘉信理財(Charles Schwab)及德美利證券(TD Ameritrade)等券商湧入大量散戶，加上美股自3月低谷強勁反彈，市場普遍預期新散戶正推動這波漲勢。Robinhood表示，首季新開戶數目升至破紀錄的300萬戶；免手續費、零股交易及居家避疫，也促使年輕投資者入市。

高盛指出，深受散戶歡迎的「愛股」包括許多受疫情重創的個股，像是航空股、博彩股及郵輪股。

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